Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за их политизации

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Политизация и коммерциализация международных спортивных организаций приводят к их деградации, и это делает неизбежным создание соответствующих параллельных структур. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны, передает ТАСС.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает», — уверен глава государства.

«Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — добавил он.

Путин также указал на важность материального поощрения профессиональных спортсменов и напомнил, что с 1 сентября спортивные школы вновь получат статус образовательных организаций.

«Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники», — подчеркнул Президент России.