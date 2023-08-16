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Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за их политизации
Политизация и коммерциализация международных спортивных организаций приводят к их деградации, и это делает неизбежным создание соответствующих параллельных структур. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны, передает ТАСС.
«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает», — уверен глава государства.
«Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — добавил он.
Путин также указал на важность материального поощрения профессиональных спортсменов и напомнил, что с 1 сентября спортивные школы вновь получат статус образовательных организаций.
«Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники», — подчеркнул Президент России.
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