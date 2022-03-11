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Ру Тат
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Здоровье
11 марта 2022  12:10
Эвелина Киселёва

Переселенцы из ДНР и ЛНР могут привиться от коронавируса в медучреждениях Татарстана

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Переселенцы из ДНР и ЛНР могут беспрепятственно пройти вакцинацию против коронавируса в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Переселенцы у нас находятся на ежедневном контроле, есть определенные медицинские организации, которые отвечают за ту или иную семью», – рассказал спикер.

Замминистра уточнил, что переселенцы живут не только в Казани, но и в районах республики, за оказание им медпомощи отвечают центральные районные больницы.

«Все механизмы по оказанию медицинской помощи, в том числе и по вакцинации, отработаны, мы никаких проблем не видим», – резюмировал Владимир Жаворонков.

#ДНР и ЛНР #минздрав рт #вакцинация
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