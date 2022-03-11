Переселенцы из ДНР и ЛНР могут привиться от коронавируса в медучреждениях Татарстана

Переселенцы из ДНР и ЛНР могут беспрепятственно пройти вакцинацию против коронавируса в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Переселенцы у нас находятся на ежедневном контроле, есть определенные медицинские организации, которые отвечают за ту или иную семью», – рассказал спикер.

Замминистра уточнил, что переселенцы живут не только в Казани, но и в районах республики, за оказание им медпомощи отвечают центральные районные больницы.

«Все механизмы по оказанию медицинской помощи, в том числе и по вакцинации, отработаны, мы никаких проблем не видим», – резюмировал Владимир Жаворонков.