Абрамченко: Российские производители уже работают над аналогом Tetra Pak
В России идет активная фаза тестирования новой отечественной упаковки для продуктов взамен Tetra Pak, заявила РБК вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала она.
Вице-премьер напомнила, что из-за ухода иностранных компаний и технологий нужно решить вопрос замены асептической упаковки, Tetra Pak, Pure Pak.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого страны Запада стали ужесточать санкции против России. Некоторые зарубежные компании приняли решение приостановить деятельность на территории страны.