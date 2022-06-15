Абрамченко: Российские производители уже работают над аналогом Tetra Pak

В России идет активная фаза тестирования новой отечественной упаковки для продуктов взамен Tetra Pak, заявила РБК вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что из-за ухода иностранных компаний и технологий нужно решить вопрос замены асептической упаковки, Tetra Pak, Pure Pak.

По словам Абрамченко российский аналог может несколько отличаться от привычной глазу упаковки, но зато он будет более экологичен. Но на качество и безопасность содержимого эти изменения, по ее словам, не повлияют.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого страны Запада стали ужесточать санкции против России. Некоторые зарубежные компании приняли решение приостановить деятельность на территории страны.