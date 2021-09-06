Голикова заявила, что отмена МРОТ в РФ повлечет хаос

Нельзя просто так отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, так как это решение «повлечет хаос», считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что МРОТ и прожиточный минимум имеют разную экономическую сущность.

«И второй момент, который вы обозначили, — это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», — высказалась она на Всероссийской неделе охраны труда.

Вице-премьер обратила внимание на то, что с прожиточным минимумом на сегодняшний день связано большое количество социальных выплат и пособий, которые оказывают влияние на благополучие россиян. Поэтому их нельзя так просто трансформировать.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Госдуме РФ предложили отказаться от минимального размера оплаты труда.