В России 23 млн человек получили январские пенсии досрочно

Почти 23 млн жителей России, которые обычно получают пенсионные выплаты в начале января через банки, получили эти средства досрочно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше — в последние числа декабря. Зачисление пенсий началось на этой неделе», — напомнил глава Минтруда.

Вместе с тем доставка пенсий через отделения Почты России начинается с 3 января — в соответствии с графиками доставки.

Ранее Котяков напомнил, что с 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. При этом увеличение размера пенсии происходит у каждого получателя индивидуально, поясняли в Отделении ПФР по РТ.