В январе татарстанцы получат пенсии, проиндексированные на 4,8%

С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 7567 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 123,77 рубля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по РТ

«Через кредитные учреждения выплата пенсий будет произведена по установленному графику — с 12 января 2023 года, через отделения Почты России — по обычному графику. Отделения почтовой связи откроются в соответствии с графиком их работы», — заметили в фонде.

Как пояснили в пресс-службе, увеличение размера пенсии происходит у каждого получателя индивидуально. К примеру, если страховая пенсия в декабре 2022 года составляла 15 тыс. рублей, то сумма прибавки составит 720 рублей, а если гражданин получал 10 тыс. рублей, то его ждет прибавка в размере 480 рублей.