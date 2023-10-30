В Роспотребнадзоре РТ рассказали, как туристам защититься от оспы обезьян

Татарстанцам, которые планируют отпуск в Таиланде, следует придерживаться некоторых правил, чтобы не заразиться оспой обезьян. Их «Татар-информу» перечислили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, агентство сообщало, что по данным Минздрава Таиланда за последние месяцы в стране обнаружили более 20 новых случаев оспы обезьян, один из заболевших скончался.

«В настоящее время в республике Татарстан международное авиасообщение с Королевством Таиланд отсутствует, случаи заболевания оспы обезьян не зарегистрированы», – заметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре республики добавили, что оспа обезьян — это инфекционное заболевание, которые передается человеку в основном от диких грызунов и приматов. Заражение происходит через прямой контакт с животными, во время охоты, разделывания туш или употреблении в пищу мяса зараженных животных без надлежащей термической обработки.

Передача инфекции от человека к человеку происходит реже и преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, также заражение возможно при тесном контакте с поврежденными участками кожи больного человека, в том числе из-за контакта с содержимым пузырьков на коже больного человека.

Появления таких пузырьков с жидкостью – наиболее типичный симптом оспы обезьян. Его сопровождают лихорадка, головная боль, боли в мышцах и спине, общая слабость и увеличение лимфатических узлов.

«Важно перед планированием поездки за рубеж уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, а при заключении договора с юридическим лицом, оказывающим туристические услуги, следует проверить наличие медицинской страховки. Для уменьшения риска заражения оспой обезьян от животных следует избегать контакта с дикими животными», – заметили в ведомстве.

Также туристам порекомендовали употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены, а мясо, рыба и морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке.

Лучше отказаться от дегустации незнакомых продуктов, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями.

Выбирать стоит продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.

Также в пресс-службе ведомства напомнили о необходимости соблюдать правила личной и общественной гигиены: тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, не брать чужую одежду, расчески, обувь, тем более не примерять вещи местных жителей, избегать контактов с человеком, имеющим признаки какого-либо заболевания, использовать средства защиты органов дыхания.