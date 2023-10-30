В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян, один пациент умер

За последние месяцы в Таиланде обнаружили более 20 новых случаев заболевания оспой обзьян, один человек скончался. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора департамента Минздрава Таиланда Тхонгчай Киратихаттаякон.

«Всего обнаружено 24 случая, 9 – в Бангкоке, по 3 в провинциях Нонтхабури и Чиангмай, два на острове Пхукет, и по одному в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури и еще четыре в провинциях центральной и северо-восточной части страны», – передает РИА Новости.

Один из 24 пациентов, страдавший также ВИЧ-инфекцией, скончался, говорится в сообщении гендиректора департамента.

Отметим, что первый случай оспы обезьян был обнаружен в Таиланде в июле 2022 года. По состоянию на 28 октября 2023 года, в стране с тех пор были обнаружены 559 случаев заболевания этой болезнью.

Из общего количества заболевших 502 человека – граждане Таиланда, 52 человека – иностранцы, о гражданстве которых минздраву Таиланда известно, и 4 иностранца неизвестного гражданства.