В Роспотребнадзоре РТ опровергли находки клещей с новыми опасными вирусами

В Татарстане не находили клещей, которые были поражены новыми вирусами, вызывающими неизлечимые болезни. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.



В средствах массовой информации появилась информация, что на территории Татарстана нашли кровососущих паразитов, которые переносят вирусы групп Flaviviridae и Jingmen. Сообщается, что вакцин для излечения от болезней, которые провоцирую эти вирусы, нет.



«Информация не соответствует действительности», - ответила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина корреспонденту агентства.



В пресс-службе республиканского ведомства напомнили, что Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане проводит три различных исследования клещей на различных возбудителей болезни. Стоимость услуг варьируется от 1,4 тыс. рублей до двух тысяч.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что В Татарстане за год выявили 1,1 тыс. случаев присасывания клещей.