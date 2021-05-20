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Ру Тат
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20 мая 2021  18:20
Эвелина Киселёва

В Роспотребнадзоре РТ опровергли находки клещей с новыми опасными вирусами

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В Татарстане не находили клещей, которые были поражены новыми вирусами, вызывающими неизлечимые болезни. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. 


В средствах массовой информации появилась информация, что на территории Татарстана нашли кровососущих паразитов, которые переносят вирусы групп Flaviviridae и Jingmen. Сообщается, что вакцин для излечения от болезней, которые провоцирую эти вирусы, нет.


«Информация не соответствует действительности», - ответила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина корреспонденту агентства.


В пресс-службе республиканского ведомства напомнили, что Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане проводит три различных исследования клещей на различных возбудителей болезни. Стоимость услуг варьируется от 1,4 тыс. рублей до двух тысяч.  
 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что В Татарстане за год выявили 1,1 тыс. случаев присасывания клещей.

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