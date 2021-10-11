В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, нужны ли QR-коды беременным женщинам

Беременные женщины в соответствии с новыми Covid-ограничениями не могут посещать рестораны и торговые центры. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Беременная женщина хочет в торговый комплекс? Нет, она не должна ходить в торговый комплекс. Если у беременной нет вакцинации, а подлежит она вакцинации с 26-й недели беременности по консультации со своим врачом и при необходимости. Торговые комплексы — это не место для беременных женщин», — подчеркнула главный санитарный врач Татарстана.

Марина Патяшина рассказала, что сейчас количество беременных женщин с коронавирусом растет и заболевание у них протекает тяжело. Covid-19 может угрожать жизни и самой матери, и ребенка, которого она носит.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, куда можно прийти без QR-кода.