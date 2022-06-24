В Роспотребнадзоре РТ объяснили, кто все еще обязан носить маски

Несмотря на приостановление масочного режима в Татарстане, существует ряд профессий, специалисты которых обязаны носить маски на рабочем месте. Такие профессии на пресс-конференции в «Татар-информе» перечислила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сегодня у нас обязательным остается ношение масок для некоторых категорий профессий, это предусмотрено санитарными правилами. Это медицинские работники, работники пищеблоков, медицинские работники в летних оздоровительных и образовательных учреждениях», – отметила спикер.

Любовь Авдонина подчеркнула, что Роспотребнадзор рекомендует ношение масок для всех граждан. Особенно в сезон отпусков, когда на вокзалах и аэропортах большое скопление людей.

Также особое внимание надо уделить пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями. Для них соблюдать масочный режим в общественных местах крайне желательно.