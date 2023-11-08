В Роспотребнадзоре рассказали, выявлен ли в Татарстане новый штамм Сovid-19 «пирола»

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В Управлении Роспотребнадзора по РТ рассказали, имеются ли в республике случаи заражения штаммом коронавируса «пирола».

Напомним, сегодня Роспотребнадзор сообщил о том, что в России выявили 10 завозных случаев заражения штаммом коронавируса «пирола».

В Управлении рассказали, что материал от заболевших направляется для определения штамма в Российский противочумный институт «Микроб». В результате во всех случаях был выявлен штамм «омикрон» и его различные подварианты. Случаев заражения штаммом коронавируса «пирола» в Татарстане – нет.

«За истекший период года направлен материал от 629 заболевших, выделено 345 геновариантов, среди которых 100% составляет штамм "омикрон" и его различные подварианты, среди которых в 22% случаях определяется "кракен". Геновариант "пирола" в настоящее время от заболевших не выделен», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по РТ указали, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в республике ожидаемая, управляемая и характерная для данного периода времени.

Еженедельно регистрируется около 550 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост заболеваемости за последнюю неделю на 11,8% или на 59 случаев, отметили в ведомстве. При этом показатель заболеваемости ниже аналогичного периода прошлого года в 1,8 раза (981 случай).

Кроме того, в Управлении подчеркнули, что в большинстве случаев новая коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ и бессимптомно. В настоящее время госпитализировано 134 человека , то есть 24% от заболевших, что на 29% ниже прошлой недели, отметили в ведомстве.