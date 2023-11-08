У десяти жителей России обнаружен новый вариант коронавируса «пирола»

В России медики выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», сообщает РИА Новости.

Как сообщила агентству глава Роспотребнадзора Анна Попова, его распространение ожидается в стране.

По ее информации, новые результаты по распространению вируса были получены сегодня. До 3 ноября в России эта разновидность вируса не регистрировалась.

Попова уточнила, что все десять случаев – завозные, однако ожидается, что вирус будет распространяться в РФ.