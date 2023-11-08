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У десяти жителей России обнаружен новый вариант коронавируса «пирола»
В России медики выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», сообщает РИА Новости.
Как сообщила агентству глава Роспотребнадзора Анна Попова, его распространение ожидается в стране.
По ее информации, новые результаты по распространению вируса были получены сегодня. До 3 ноября в России эта разновидность вируса не регистрировалась.
Попова уточнила, что все десять случаев – завозные, однако ожидается, что вирус будет распространяться в РФ.
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