В Роспотребнадзоре рассказали, что обязательной вакцинации от коронавируса в РТ не будет

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«В Республике Татарстан не планируется выносить постановление главного государственного санитарного врача о проведении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Подобный вариант не рассматривается», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре РТ добавили, что в республике вакцинация от Covid-19 проходит по национальному календарю профилактических прививок, по эпидемиологическим показаниям с соблюдением принципа добровольности.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице драматической и ввел частичную обязательную вакцинацию против Covid-19 для представителей отдельных категорий граждан.