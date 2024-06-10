Роспотребнадзор рассказал, вода каких пляжей Татарстана не соответствует нормам

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит мониторинг качества воды в местах массового отдыха на водоемах. Проверки ведутся по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям на протяжении всего купального сезона.

По данным на 10 июня 2024 года, вода на ряде пляжей не соответствует гигиеническим нормативам:

По микробиологии: пляжи «Нижнее Заречье» (Казань), городской пляж (Мензелинск), пляж в Бугульминском районе.

По санитарно-химическим показателям: пляжи «Локомотив» и «Нижнее Заречье» (Казань).

Администрациям муниципалитетов и ответственным лицам направлены предписания об установке предупреждающих аншлагов с запретом на купание.

В связи с несоответствием качества воды гигиеническим требованиям, Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от использования указанных зон рекреации для купания.