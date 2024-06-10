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Роспотребнадзор рассказал, вода каких пляжей Татарстана не соответствует нормам
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит мониторинг качества воды в местах массового отдыха на водоемах. Проверки ведутся по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям на протяжении всего купального сезона.
По данным на 10 июня 2024 года, вода на ряде пляжей не соответствует гигиеническим нормативам:
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По микробиологии: пляжи «Нижнее Заречье» (Казань), городской пляж (Мензелинск), пляж в Бугульминском районе.
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По санитарно-химическим показателям: пляжи «Локомотив» и «Нижнее Заречье» (Казань).
Администрациям муниципалитетов и ответственным лицам направлены предписания об установке предупреждающих аншлагов с запретом на купание.
В связи с несоответствием качества воды гигиеническим требованиям, Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от использования указанных зон рекреации для купания.
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