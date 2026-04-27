В Рособрнадзоре объяснили слова об обсуждении целесообразности домашних заданий
У Рособрнадзора нет планов отменять домашние задания в школах, но их необходимо трансформировать с учетом технологических достижений, включая и распространение нейросетей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев обратил внимание на обессмысливание домашних заданий из-за всё более частого использования больших языковых моделей для их решения.
«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление – готовые домашние задания. <...> Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», – сказал чиновник в интервью ТАСС.
Теперь Музаев конкретизировал свою мысль. По его словам, речь идет о необходимости изменить домашние задания, потому что выполнение их с помощью ИИ становится распространенной практикой в школе.
«Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», – подчеркнул глава Рособрнадзора.