В Рособрнадзоре объяснили слова об обсуждении целесообразности домашних заданий

У Рособрнадзора нет планов отменять домашние задания в школах, но их необходимо трансформировать с учетом технологических достижений, включая и распространение нейросетей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев обратил внимание на обессмысливание домашних заданий из-за всё более частого использования больших языковых моделей для их решения.

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление – готовые домашние задания. <...> Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», – сказал чиновник в интервью ТАСС.

Теперь Музаев конкретизировал свою мысль. По его словам, речь идет о необходимости изменить домашние задания, потому что выполнение их с помощью ИИ становится распространенной практикой в школе.

«Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», – подчеркнул глава Рособрнадзора.