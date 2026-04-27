Общество 27 апреля 2026 19:38

Путин поручил Правительству РФ и регионам разработать меры по цифровизации образования

Путин поручил Правительству РФ и регионам разработать меры по цифровизации образования
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и исполнительным органам регионов страны разработать меры по дальнейшей цифровизации сферы образования. Перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами кабинета 4 марта опубликован на сайте Кремля.

Сначала Правительство и субъекты Федерации должны «проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в сфере образования».

Затем с учетом результатов анализа кабинету и властям регионов следует «представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс», а также по обеспечению нейтрализации рисков, связанных с их использованием.

Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов. Они должны представить отчет не позднее 1 декабря текущего, 2026 года.

#Образование #цифровизация #Цифровизация в школах #Владимир Путин
