Путин поручил Правительству РФ и регионам разработать меры по цифровизации образования

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и исполнительным органам регионов страны разработать меры по дальнейшей цифровизации сферы образования. Перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами кабинета 4 марта опубликован на сайте Кремля.

Сначала Правительство и субъекты Федерации должны «проанализировать практику применения цифровых платформенных решений в сфере образования».

Затем с учетом результатов анализа кабинету и властям регионов следует «представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс», а также по обеспечению нейтрализации рисков, связанных с их использованием.

Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов. Они должны представить отчет не позднее 1 декабря текущего, 2026 года.