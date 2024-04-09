В Роскосмосе объяснили, почему старт ракеты «Ангара-А5» отменили за 2 минуты до запуска

Запуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный отложен на сутки по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

«За 2 минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах», – объяснил глава госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, новый старт, предварительно, назначен на резервную дату – на завтра.

«Ангара-А5» несет разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку. Ракета должна была стартовать сегодня в 12.00 по московскому времени с площадки 1А, однако за 2 минуты до завершения отсчета последовала команда прервать запуск.

Фото: телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»