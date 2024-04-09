Первый пуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» был отменен

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили за 2 минуты до старта. Трансляция шла в телеграм-канале РИА Новости.

«Выдана команда „отбой пуска“. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», – сказал закадровый голос.

Накануне, 8 апреля, Роскосмос сообщал, что государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», которая несет разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку. Аппарат должен был стартовать с площадки 1А в 12.00 по московскому времени.