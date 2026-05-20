В Роскомнадзоре вновь заявили об отсутствии блокировки GitHub

Ресурсы облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub не блокируются в России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передает «Интерфакс».

В ведомстве сослались на проверку, которую провели сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, созданного на базе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ).

«Специалисты ЦМУ ССОП <...> провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub, API работает без сбоев», – заверили в пресс-службе, добавив, что «регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме».

Ранее, 8 мая, Роскомнадзор уже заявлял, что не ограничивает доступ к GitHub. Сейчас, согласно данным сервиса отслеживания сбоев Downdetector, число жалоб на недоступность платформы заметно меньше, чем тогда.

Иногда наблюдается временное увеличение количество обращений, в последний час жалобы на не открывающийся сайт приходили от пользователей из Башкортостана.

На данный момент корреспонденту «Татар-информа» удалось получить доступ к сайту GitHub – как и чуть менее двух недель назад.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования создан Роскомнадзором в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.