В РКН заявили, что не ограничивают доступ к GitHub

Роскомнадзор не ограничивает доступ к ресурсам облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», – заверили в РКН.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские пользователи столкнулись с проблемой доступа к сервисам GitHub. Речь шла о трудностях со скачиванием файлов с портала.

По данным сервиса отслеживания сбоев Downdetector, число жалоб на недоступность сайта сегодня увеличилось, но в абсолютном выражении оно остается небольшим. В основном пользователи жалуются на общий сбой, в их обращениях указывается на невозможность получить доступ к репозиториям.

На данный момент корреспонденту «Татар-информа» удалось получить доступ к сайту GitHub.