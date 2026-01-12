news_header_top
Общество 12 января 2026 13:20

В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Roblox

В Роскомнадзоре не нашли оснований для возобновления работы игровой платформы Roblox на территории РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», – подчеркнули в РКН (цитата по ТАСС).

В начале декабря надзорное ведомство ограничило доступ к американскому интернет-сервису Roblox, сославшись на распространение материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.

Позднее, в середине декабря, в Роскомнадзоре сообщили о готовности взаимодействовать с Roblox после того, как администрация платформы выразила готовность к изменениям в формате работы для разблокировки в России. Тогда сервис начал требовать подтверждение возраста от желающих играть.

Роскомнадзор пока не планирует снимать ограничения с Roblox
