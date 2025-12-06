news_header_top
Общество 6 декабря 2025 17:40

Роскомнадзор пока не планирует снимать ограничения с Roblox

Роскомнадзор пока не намерен снимать ограничения на доступ к онлайн-платформе Roblox. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о возможной разблокировке игры.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», – отметили в Роскомнадзоре.

Ранее доступ к американскому сервису Roblox был ограничен в России из-за размещения материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.

