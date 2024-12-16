В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую рыбу на новогодний стол

Рыба считается одним из наиболее популярных блюд у россиян. Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как выбрать качественную рыбную продукцию.

«Важно смотреть на цвет рыбы, если уже есть какие-то поплывшие места, то, вероятно, мы имеем дело с недоброкачественной продукцией. Если упаковка под вакуумом, конечно, сложно разглядеть, но стоит обращать внимание на сроки годности и хранение», – сказала она в беседе с «Радио 1».

Эксперт напомнила, что потребители вправе вернуть купленную продукцию, если она не соответствует нормативам качества.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественное мясо курицы.