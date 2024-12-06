Россиянам рассказали, как выбрать качественное мясо курицы

Запеченная или жареная курица – один из часто встречающихся элементов новогоднего стола. По этой причине спрос на данный вид мяса в преддверии праздника растет.

При выборе курицы необходимо следовать ряду рекомендаций, благодаря которым покупатель сможет оценить ее качество.

«Кожа должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если птица продаётся без упаковки, понюхайте её. Неприятный запах – повод отказаться от покупки», – сообщает «Радио 1» со ссылкой на Минсельхозпрод Подмосковья.

Особое внимание необходимо уделять полуфабрикатам под маринадами. В данном случае существует риск наткнуться на недоброкачественный товар, который был замаскирован при помощи специй и иных веществ.

Также не стоит забывать и о сроке годности продукта. Гражданам не советуют приобретать мясную продукцию в местах нелегальной торговли.