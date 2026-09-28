В Роскачестве дали советы по выбору скумбрии

Скумбрия богата белком, омега-3 и витаминами и при этом является одной из самых доступных рыб, однако существуют ограничение на ее употребление. Об этом напомнили в пресс-службе Роскачества, передает RT.

Так, скумбрию не рекомендуется употреблять не только аллергикам, но и обладателям больных почек – из-за избытка натрия. Высокое содержание соли также требует осторожности от страдающих гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом в Роскачестве обратили внимание на то, что горячее копчение придает скумбрии яркий вкус и аромат, а также уменьшает присутствие потенциально опасных бактерий. В свою очередь холодное копчение сохраняет больше полезных веществ, но требует тщательного контроля качества, так как из-за низкой температуры в процессе приготовления не всегда происходит уничтожение микробов.

Среди минусов копченой скумбрии, которую удобно использовать в салатах и закусках, специалисты организации упомянули «высокое содержание соли и применение синтетических веществ для усиления вкуса и аромата».

В Роскачестве также посоветовали при выборе копченой скумбрии обращать внимание на цвет поверхности, на которой не должно быть подтеков и пятен. О натуральном копчении свидетельствует отсутствие красителей. «Обращайте внимание на пищевую ценность: чем выше содержание жира, тем вкуснее рыба, особенно холодного копчения», – добавили в организации.

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