В Росгвардии рассказали, как в Казани встречали вернувшихся со спецоперации на Украине

Военнослужащие одного из казанских подразделений Приволжского округа Росгвардии вернулись в Казань после выполнения боевых задач во время специальной военной операции на Украине. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сняли на видео колонну вернушихся на родину татарстанских росгвардейцев.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, военнослужащих под звуки оркестра встречали родственники и коллеги с флагами и праздничным настроением.

На плацу подразделения личный состав приветствовал командир воинской части Росгвардии, он поздравил росгвардейцев с успешным выполнением задач и возвращением на родину. После построения военнослужащие оказались в горячих объятиях своих родных и близких.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Позже в клубе воинской части прошло чествование участников спецоперации, в котором принял участие начальник Управления Росгвардии по РТ Рустем Гумеров, а также представители МВД по Татарстану и мэрии Казани.

«Поздравляю вас с благополучным возвращением из служебной командировки. Несколько десятилетий назад с проявлением нацизма столкнулись наши отцы и деды. Вам, молодым ребятам, пришлось столкнуться с тем же. Оказавшись на передовом крае борьбы с этим злом, вы проявили свои лучшие качества – стойкость и мужество, с честью и достоинством исполнили свой воинский долг. Мы все – жители Республики Татарстан, руководство республики и территориального управления Росгвардии – гордимся тем, что у нас есть воинская часть, в которой служат такие военнослужащие», – обратился к росгвардейцам Рустем Гумеров.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Участникам спецоперации вручили ведомственные награды, памятные знаки и присвоили очередные воинские звания.