Казанцы сняли на видео колонну вернувшихся со спецоперации на Украине росгвардейцев

Сегодня жители Казани сняли на видео колонну спецавтомобилей с росгвардейцами. Колонну засняли на Горьковском шоссе по пути в столицу республики.

Как стало известно «Татар-информу», это военнослужащие Росгвардии, которые выполняли боевые задачи в спецоперации на Украине и вернулись домой.

По информации агентства, вернувшихся со специальной военной операции татарстанских росгвардейцев радостно встречали родственники, друзья и коллеги.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Росгвардии РТ наградили участников военной спецоперации на Украине.