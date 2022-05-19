news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 мая 2022  21:26
Павел Климчак

Казанцы сняли на видео колонну вернувшихся со спецоперации на Украине росгвардейцев

news_top_970_100

Сегодня жители Казани сняли на видео колонну спецавтомобилей с росгвардейцами. Колонну засняли на Горьковском шоссе по пути в столицу республики.

Как стало известно «Татар-информу», это военнослужащие Росгвардии, которые выполняли боевые задачи в спецоперации на Украине и вернулись домой.

По информации агентства, вернувшихся со специальной военной операции татарстанских росгвардейцев радостно встречали родственники, друзья и коллеги.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Росгвардии РТ наградили участников военной спецоперации на Украине.

#спецоперация на Украине #росгвардия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100