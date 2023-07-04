В «Росэнергоатоме» заявили о подготовке удара по Запорожской АЭС

Украинские силы в ночь на среду будто бы собираются атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и дронами-камикадзе. Об этом, не раскрывая своих источников, заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«<...> 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе», — сказал Карчаа, уточнив лишь, что «сегодня поступила информация, которую [он] уполномочен озвучить».

Запасной план якобы предусматривает использование ракеты «Точки-У» с радиоактивными отходами. Речь, по словам советника главы «Росэнергоатома», идет о материалах, вывезенных 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Ранее, 22 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности диверсии с утечкой радиации на ЗАЭС, сославшись на данные украинских спецслужб. Сегодня о будто бы имеющей место подготовке диверсии на станции сообщило и Управление стратегических коммуникаций при аппарате главнокомандующего ВСУ.