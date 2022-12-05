В «Росэнергоатоме» ответили на призывы прекратить стрельбу с территории ЗАЭС

С территории Запорожской АЭС никогда не стреляли, поэтому заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вызывают вопросы. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ранее Гросси отметил, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС возможно лишь при прекращении обстрелов станции и с территории станции, а также вывода российских войск — последнее требование выдвигает Киев.

«В интервью прямая речь Гросси: „Сейчас обе стороны договорились о некоторых принципах. Первый: нельзя стрелять на АЭС или с АЭС“. Интересная сентенция. Действительно, нельзя стрелять ни по АЭС, ни с АЭС. В этой связи мне сложно понять предмет договоренностей. Дело в том, что с ЗАЭС, и я это заявляю совершенно ответственно, не стрелял никто и никогда», — цитирует представителя «Росэнергоатома» ТАСС.