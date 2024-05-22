В РКОД открыли фотовыставку о женщинах, которые побороли рак или борются с ним

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере открылась фотовыставка «Энергия жизни», которая рассказывает о том, что помогает женщинам бороться с раком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе РКОД.

Фото: Пресс-служба РКОД

Это совместный проект редакции газеты «Челнинские известия» и объединения «Энергия жизни» – это общество жительниц Набережных Челнов, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями и не опустили руки.

Это объединение помогает женщинам со сложным диагнозом продолжать полноценно жить, поддерживая друг друга.

Женщины, которые победили рак или продолжают сражаться с ним, обратились в газету «Челнинские известия» с идеей сделать фотопроект о них. Полгода фотограф редакции Антон Катушенок проводил фотосессии с участницами объединения.

Фото: Пресс-служба РКОД

На открытии выступила пианистка Динара Муллабаева, участницы фотопроекта рассказали свои истории, а врачи подчеркнули важность настроя пациента на выздоравление.

Сейчас РКОД украшает 16 фотопортретов. И каждая фотография – это не просто портрет, а пронзительная история любви к жизни, история о том, что дает силы каждой из героинь, бороться с диагнозом и побеждать.

Напомним, что до медицинского учреждения портреты сильных женщин украшали первый этаж здания «Татмедиа».