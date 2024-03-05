Алсу Набиева о женском форуме на ВДНХ: Любовь к своей семье и стране - большая ценность

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Глава объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева приняла участие в форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию», который сегодня стартовал в московском парке ВДНХ. По ее словам, любовь к своей Родине и семье – это то, что объединяет женщин и представляет для них большую ценность.

«Сегодняшний праздник и женский форум, безусловно, проходил под эгидой любви. Любви к своей стране, любви к своей Родине, своей семье и в этом для нас большая ценность», – рассказала она «Татар-информу».

Набиева отметила, что ее восхитила речь главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая сказала, что верность Родине и семье возможна лишь там, где есть любовь.

«Больше всего на форуме мне запомнились глаза участниц "Женские имена Республики Татарстан". Их вклад в развитие нашего региона огромен. Каждая из них по своему направлению – это героиня, это труженица, которая очень много сделала для своей семьи, для развития малой родины, своего муниципалитета, республики в целом», –добавила депутат.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00 в павильоне 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия».