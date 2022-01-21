В РКБ Татарстана вновь откроют Covid-госпиталь

В Республиканской клинической больнице с 23 января начнут вновь принимать и лечить больных Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

«Как мы и планировали, после небольшого ремонта у нас РКБ вновь заходит в работу провизорного госпиталя с 23 числа», — сообщил замглавы Минздрава РТ.

Медики Республиканской клинической больницы продолжат работу в том же режиме, что и в предыдущие два года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 декабря в РКБ закрыли временный инфекционный госпиталь.