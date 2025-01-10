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В РКБ Татарстана рассказали, как спасали женщину, у которой в руках взорвалась петарда
Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана помогли женщине, в чьих руках взорвалась петарда. Пострадавшую доставили в клинику 31 декабря около 9 вечера в состоянии травматического шока, с ранами шеи, уха и рук, рассказали в пресс-службе клиники.
«Пациентка была выведена из шока, спустя два часа прооперирована. Новый год мы встретили как раз в операционной. Это была сложная операция при взрывной травме – сосуды, мышцы и кости были разорваны. Нам удалось восстановить правую кисть и три пальца левой кисти, параллельно оториноларинголог работал с шеей и ухом», – объяснил лечащий врач Мурад Журавлев.
Два дня женщина провела в реанимации, еще 8 дней в отделении, после чего в удовлетворительном состоянии была выписана домой.
Сегодня о том, что за время праздников в Татарстане из-за неправильного использования петард травмы получили три человека, на брифинге в Доме Правительства РТ рассказал замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.
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