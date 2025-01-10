«Пальцы были частично оторваны»: три человека получили травмы от пиротехники в Татарстане

Три человека в Татарстане получили травмы из-за неправильного использования пиротехники. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.

В первом случае мужчина решил запустить салют на своем дачном участке 29 декабря. Он поставил пиротехническое изделие на ведро, но плохо его зафиксировал, из-за чего оно наклонилось, и заряды начали стрелять в разные стороны, попадая на рядом стоящие строения.

«Чтобы избежать возможного пожара, гражданин попытался пиротехническое изделие перевернуть. В этот момент вылетевший заряд попал ему в глаз и разорвался. В результате он получил травму левого глаза от пиротехнического изделия. Что спасло гражданина от потери глаза? Он был в очках, если бы их не было – мужчина остался бы без глаза», – рассказал Максим Трущин.

Еще один случай произошел 31 декабря на лестничной клетке одного из многоквартирных домов в Казани. Приехавшая в гости женщина не успела во время выкинуть пиротехнику, и изделие взорвалось в руке.

«В результате происшествия женщина получила травмы обеих кистей рук. Пять пальцев на кисти левой руки были частично оторваны, а пальцы на кисти правой руки были ушиблены», – добавил Трущин.

Еще одной жертвой пиротехники в Татарстане стал подросток. 1 января он прогуливался с родителями во дворе своего дома, где получил травму живота от пиротехнического изделия, запущенного неизвестными людьми. Мать ребенка вызвала скорую помощь, которая диагностировала травму легкой степени тяжести.