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«Пальцы были частично оторваны»: три человека получили травмы от пиротехники в Татарстане
Три человека в Татарстане получили травмы из-за неправильного использования пиротехники. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.
В первом случае мужчина решил запустить салют на своем дачном участке 29 декабря. Он поставил пиротехническое изделие на ведро, но плохо его зафиксировал, из-за чего оно наклонилось, и заряды начали стрелять в разные стороны, попадая на рядом стоящие строения.
«Чтобы избежать возможного пожара, гражданин попытался пиротехническое изделие перевернуть. В этот момент вылетевший заряд попал ему в глаз и разорвался. В результате он получил травму левого глаза от пиротехнического изделия. Что спасло гражданина от потери глаза? Он был в очках, если бы их не было – мужчина остался бы без глаза», – рассказал Максим Трущин.
Еще один случай произошел 31 декабря на лестничной клетке одного из многоквартирных домов в Казани. Приехавшая в гости женщина не успела во время выкинуть пиротехнику, и изделие взорвалось в руке.
«В результате происшествия женщина получила травмы обеих кистей рук. Пять пальцев на кисти левой руки были частично оторваны, а пальцы на кисти правой руки были ушиблены», – добавил Трущин.
Еще одной жертвой пиротехники в Татарстане стал подросток. 1 января он прогуливался с родителями во дворе своего дома, где получил травму живота от пиротехнического изделия, запущенного неизвестными людьми. Мать ребенка вызвала скорую помощь, которая диагностировала травму легкой степени тяжести.
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