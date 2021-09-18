В РКБ Татарстана 98% пациентов Covid-госпиталя не привиты от инфекции

Почти все пациенты временного инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы Татарстана не сделали прививку от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе больницы.

«На данный момент 98% пациентов, которые находятся в нашем временном госпитале и лечатся от новой коронавирусной инфекции, не прошли вакцинацию от этой болезни», – отметили в РКБ.

В пресс-службе клиники добавили, что ВИГ работает на полную мощность, однако персонал не перегружен, медики работают посменно, сменяя друг друга.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало репортаж о том, как беременных пациенток с Covid-19 лечат в РКБ.