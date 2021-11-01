В РКБ скончался хозяин квартиры в Челнах, где прогремел взрыв

В РКБ скончался 70-летний мужчина, в квартире которого в Челнах прогремел взрыв. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе РКБ.

После взрыва в челнинской пятиэтажке мужчина находился в палате интенсивной терапии. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, однако сегодня около трех часов ночи челнинец скончался.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 октября в пятиэтажном доме на улице Татарстан в Челнах прогремел взрыв. В результате происшествия погибла 22-летняя девушка. Двое детей и пожилой мужчина пострадали.