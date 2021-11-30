В РКБ появилось новое оборудование, которое поможет пациентам избежать ампутаций

Новое оборудование для помощи пациентам, которым грозит ампутация ног, появилось в Республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом ИА «Татар-инфрм» сообщили в пресс-службе клиники.

Малоинвазивные операции теперь будут делать по новой методике, что позволит помочь большему количеству пациентов с атеросклерозом и диабетом.

«Операции по расширению сосудов в Татарстане делают давно, но методика, которую мы использовали ранее, предполагает баллонное расширение. В сосуд вставляется баллон и место сужение расширяется, правда, не всегда сохраняется целостность сосуда. Однако не всем пациентам эта методика могла помочь. Новое оборудование позволит спасти конечности тем, кто ранее был обречен на ампутацию», – объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Татарстана Андрей Терегулов.

Освоить новое оборудование помогли коллеги из Санкт-Петербурга, где новая методика успешно применяется уже год.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Маленький медицинский бур прочищает забившийся сосуд, за счет вращений и лезвий происходит отслойка и фрагментация материала, которым забиты сосуды. Это могут быть атеросклеротические бляшки. Через специальное отверстие в катетере все это извлекается из сосуда. По сути мы восстанавливаем просвет сосуда», – добавил руководитель эндоваскулярной хирургии Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Сергей Платонов.

Только за этот год врачи сделали около 300 операций по расширению сосудов, а с новой методикой количество операций в 2022 году значительно вырастет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что РКБ Татарстана стала лучшей в России по итогам 2020 года, благодаря выполнению рекордноого количества операций, которые предотвращают ампутацию ног.