РКБ Татарстана стала лучшей в России по числу операций, предотвращающих ампутацию ног

Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана стали лидерами в России по итогам 2020 года, сделав рекордное количество операций, которые предотвращают ампутацию ног. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Малоинвазивные операции проводятся пациентам, у которых в артериях голени образовываются тромбы из-за диабета или атеросклероза. Если не восстановить кровоток, то начнется гангрена ноги, которая приведет пациента к ампутации.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Проблема в том, что 80% пациентов с ампутированной ногой погибают в течение первого года после операции. Это страшные цифры. Поэтому наша команда совместно со специалистами из районов старается выявлять поражения артерий голени еще на начальных этапах», – объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 Андрей Терегулов.

Для сравнения, в одной из крупнейших клиник Санкт-Петербурга за 2020 год было сделано 216 подобных операций, тогда как в РКБ Татарстана – 270.