В РФС ответили на предложение заменить судью Иванова в матче «Рубин» — «Уфа»

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал предложение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова заменить судью Сергея Иванова, который был назначен на матч 30-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

По словам футбольного функционера, команды не вправе выбирать «удобного» себе судью.

«Клубы не в праве вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью. Иванов — один из лучших рефери России, он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасев и другие лучшие арбитры мира. Уверены в том, что он качественно проведёт предстоящую встречу», – цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Ранее Шамиль Газизов предложил «Рубину» поменять главного арбитра матча Сергея Иванова.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей, «Уфа» с 27 очками идет на 15-м месте. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Команда, которая проиграет в завтрашнем матче, рискует впервые в истории покинуть высший дивизион страны.