Гендиректор «Уфы» Газизов предложил «Рубину» поменять главного арбитра матча Иванова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил поменять главного арбитра матча заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Рубина».

«Я сегодня на собрании Лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» — «Уфа». Рустем Сайманов слышал моё предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций — все это слышали. За матчем «Рубин» — «Уфа» будут очень серьёзно следить», – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, изначально планировалось, что игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Иванов уже обслуживал игру «Рубина» против «Зенита», завершившуюся судейским скандалом. По итогам того матча, казанцы проиграли со счетом 1:3, а главный тренер команды Леонид Слуцкий назвал Иванова профнепригодным.

Чуть позже Слуцкий прокомментировал назначение Иванова главным арбитром на матч против «Уфы». По словам наставника казанцев, такое назначение является крайне странным.