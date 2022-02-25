В РФС отреагировали на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из-за событий на Украине.

Функционер напомнил, что РФС является надежным партнером и поддерживает все инициативы УЕФА. Дюков назвал причины, по которым не может поддержать нынешнее решение УЕФА.

«Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Также президент РФС отреагировал на решение УЕФА о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию. «РФС также не поддерживает это решение, как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков. Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей – с высоким уровнем организации и безопасности», - подчеркнул Дюков.

Ранее стало известно, что УЕФА не рассматривает возможность переноса футбольного Суперкубка-2023 из Казани.