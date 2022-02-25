УЕФА не рассматривает возможность переноса Суперкубка-2023 из Казани

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале опроверг слухи о переносе Супекубка УЕФА-2023 из Казани в связи с событиями на Украине. Ранее информацию о переносе распространили некоторые СМИ.

«Вопрос переноса матча за Суперкубок УЕФА в Казани не поднимался. Там пока всё в силе», - написал журналист, ссылаясь на информацию, полученную с заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Напомним, что сегодня на данном совещании было принято решение перенести финал футбольной Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.