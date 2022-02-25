news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
25 февраля 2022  14:34
Артур Халилуллов

УЕФА не рассматривает возможность переноса Суперкубка-2023 из Казани

news_top_970_100

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале опроверг слухи о переносе Супекубка УЕФА-2023 из Казани в связи с событиями на Украине. Ранее информацию о переносе распространили некоторые СМИ.

«Вопрос переноса матча за Суперкубок УЕФА в Казани не поднимался. Там пока всё в силе», - написал журналист, ссылаясь на информацию, полученную с заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Напомним, что сегодня на данном совещании было принято решение перенести финал футбольной Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

#УЕФА #суперкубок уефа #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное