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Ру Тат
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19 октября 2021  13:20

В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом с начала пандемии

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Новый антирекорд с начала пандемии Covid-19 установлен в России. За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 1015 человек, сообщает федеральный Оперативный штаб.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки выявлено в Москве (73), Санкт-Петербурге (68) и Московской области (7). 

Днем ранее сообщалось о 998 смертях. Всего с начала эпидемии от коронавируса в РФ умерли 225 325 пациентов.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан вновь обновлен антирекорд по количеству заражений коронавирусом с начала пандемии.

#татарстан #Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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