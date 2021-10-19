В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом с начала пандемии

Новый антирекорд с начала пандемии Covid-19 установлен в России. За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 1015 человек, сообщает федеральный Оперативный штаб.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки выявлено в Москве (73), Санкт-Петербурге (68) и Московской области (7).

Днем ранее сообщалось о 998 смертях. Всего с начала эпидемии от коронавируса в РФ умерли 225 325 пациентов.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан вновь обновлен антирекорд по количеству заражений коронавирусом с начала пандемии.