В РФ впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки

В России установлен новый антирекорд суточной смертности от коронавируса. За последний день в стране скончалось 1002 человека, сообщает Оперативный штаб.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Москве (72), в Санкт-Петербурге (67) и в Московской области (6).

Суточный прирост новых случаев заражений составил 33 208. За сутки полностью выздоровели 21 883 пациента.

На сегодняшний день в РФ продолжается активная прививочная кампания. Более 43 млн человек уже вакцинировались от коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от Covid-19.