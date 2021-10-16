news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 октября 2021  14:36

В РФ впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки

news_top_970_100

В России установлен новый антирекорд суточной смертности от коронавируса. За последний день в стране скончалось 1002 человека, сообщает Оперативный штаб.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Москве (72), в Санкт-Петербурге (67) и в Московской области (6).

Суточный прирост новых случаев заражений составил 33 208. За сутки полностью выздоровели 21 883 пациента. 

На сегодняшний день в РФ продолжается активная прививочная кампания. Более 43 млн человек уже вакцинировались от коронавируса. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от Covid-19.

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное