В РФ впервые с мая число вылечившихся от Covid-19 за неделю превысило число заболевших

Число выздоровевших после перенесенного коронавируса Covid-19 в России за последнюю неделю впервые с мая превысило число официально зарегистрированных заболевших. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, информирует ТАСС.

За последние семь дней в стране официально зарегистрировали 239 215 заразившихся коронавирусом по сравнению с 260 484 зарегистрированными за предыдущие семь дней. Снижение составило 8,2%.

Вместе с тем число вылечившихся от Covid-19 за эту неделю достигло 243 181, что «стало новым максимумом с начала пандемии».

Таким образом, количество выздоровевших превысило количество заболевших. Последний раз такое происходило около полугода назад — 17–23 мая.

Кроме того, согласно статистике оперативного штаба, в России также уменьшилось число так называемых активных случаев — то есть лечащихся сейчас пациентов. По данным на 28 ноября их 1 029 507, тогда как на 21 ноября их насчитывалось 1 042 133.

При этом в России активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от Covid-19.