В России средний размер желаемой пенсии составил 43 тыс. рублей

В среднем жители России считают оптимальным размером пенсии 43 тыс. рублей. С прошлого года эта сумма выросла на 8%, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Всего в исследовании приняли участие 32 тыс. человек. Многие опрошенные моложе 24 лет отметили, что 35,8 тыс. рублей в месяц достаточно для жизни на пенсии, а большинство респондентов старше 45 лет назвали суммы от 45 тыс. рублей.

В крупных мегаполисах люди в меньшей степени готовы оставить работу после наступления пенсионного возраста. Респонденты в Москве назвали 48 тыс. рублей оптимальной суммой пенсии, но только 25% из них готовы жить исключительно на нее.

В Санкт-Петербурге после ухода на пенсию местные жители хотят получать по 47 тыс. рублей. При этом число петербуржцев, согласных жить только на пенсию, выросло с 15 до 26%.

Больше всего людей, готовых прожить на одни пенсионные выплаты, оказалось в Кирове (35%) и Волгограде (32%), а меньше всего — в Екатеринбурге (16%).

Отмечается, что самые скромные запросы в плане размера пенсии у жителей двух городов. Жители Ижевска сочли достойной пенсией 39,4 тыс. рублей, а жителям Кирова достаточно 39 тыс. рублей.

Жители Казани при этом считают достойной пенсию в 41,9 тыс. рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».