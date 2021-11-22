Опрос: жители Казани считают достойной пенсию в 41,9 тыс. рублей

Жители столицы Татарстана считают достойной пенсию в размере 41,9 тыс. рублей в месяц. Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Жители Казани рассматривают возможность работы и подработки как основной источник дохода по достижении пенсионного возраста (34%). Каждый пятый рассчитывает на государственную пенсию (19%), 15% — на личные сбережения и 6% — на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды», — отмечают аналитики.

«Рассчитывать на личные сбережения жители Казани стали реже, а на возможность работы на пенсии — чаще. За два года запросы на достойную пенсию у жителей города выросли на 16%: 36 тыс. рублей в 2019 году и 41,9 тыс. рублей в 2021 году», — констатируют специалисты, анализируя результаты опроса.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения России чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных.

Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только один человек из ста. Другие источники дохода упомянули 7% респондентов. Среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.