В РФ приняли закон о движении детей и молодежи – его название выберут участники

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект «О российском движении детей и молодежи». Это будет массовая некоммерческая самоуправляемая организация. Вступить в нее смогут школьники от шести лет, а также несовершеннолетние лица, получающие высшее образование.

Движение создано для проведения госполитики в интересах детей и молодежи, участия в воспитании детей и их профессиональной ориентации. Также, согласно документу, это позволит организовать досуг детей, создать для них возможности «всестороннего развития и самореализации» и подготовить «к полноценной жизни в обществе».

Из федерального бюджета движение будет получать субсидии, которые будут направляться в региональные отделения. Субъекты смогут передавать движению детей и молодежи движимое и недвижимое имущество. Объединение сможет также открывать свои представительства за рубежом, сотрудничать с международными общественными организациями.

Поначалу движение планировалось назвать «Большая перемена», однако от этой идеи отказались, чтобы название выбрали его участники, сообщает ТАСС.

Вопрос создания движения детей и молодежи ранее Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и замруководителем Росмолодежи Дамиром Фаттаховым. Ранее бывший министр по делам молодежи Татарстана стал также сопредседателем Российского движения школьников.