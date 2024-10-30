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В РФ предложили создать мессенджер для заключенных
В России предложили создать мессенджер для отбывающих наказание в местах лишения свободы «Письмо заключенному» на базе «Госуслуг».
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила обращения в Министерство цифрового развития РФ и ФСИН с предложением создать отдельный сервис, с помощью которого граждане могли бы общаться с осужденными гражданами, переводить им деньги и оформлять для них подписки на прессу. Об этом сообщает «Газета.ру».
В настоящее время все вышеперечисленные услуги уже предоставляются, но коммерческими организациями. По этой причине граждане сталкиваются с проблемой, когда заключенного этапируют: письма могут не дойти до адресата, а отправленные деньги могут стать безвозвратными.
Инициаторы уверены, что наличие государственной платформы обеспечит безопасность и прозрачность для пользователей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор технологически может инициировать блокировку звонков через мессенджеры, если они будут противоречить российским законам.
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