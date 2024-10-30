В РФ предложили создать мессенджер для заключенных

В России предложили создать мессенджер для отбывающих наказание в местах лишения свободы «Письмо заключенному» на базе «Госуслуг».

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила обращения в Министерство цифрового развития РФ и ФСИН с предложением создать отдельный сервис, с помощью которого граждане могли бы общаться с осужденными гражданами, переводить им деньги и оформлять для них подписки на прессу. Об этом сообщает «Газета.ру».

В настоящее время все вышеперечисленные услуги уже предоставляются, но коммерческими организациями. По этой причине граждане сталкиваются с проблемой, когда заключенного этапируют: письма могут не дойти до адресата, а отправленные деньги могут стать безвозвратными.

Инициаторы уверены, что наличие государственной платформы обеспечит безопасность и прозрачность для пользователей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор технологически может инициировать блокировку звонков через мессенджеры, если они будут противоречить российским законам.